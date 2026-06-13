Врач Нестеров назвал ошибки при оказании первой помощи при тепловом ударе

По его словам, одной из самых распространенных ошибок при оказании первой помощи при перегреве остается стремление как можно быстрее напоить пострадавшего. Врач отметил, что до восстановления сознания следует охлаждать человека другими способами: переместить его в тень, намочить волосы, орошать водой лицо и кожу. После того как человек пришел в сознание и может отвечать на вопросы, ему можно давать воду в достаточном количестве.