В Омской области резко уменьшилось количество пьяных водителей

В субботу, 13 июня 2026 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили о происшествиях в Омской области за прошедшие сутки. Обращает на себя внимание резкое уменьшение количества эпизодов, когда водители позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.