В Омской области резко уменьшилось количество пьяных водителей

В субботу, 13 июня 2026 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили о происшествиях в Омской области за прошедшие сутки. Обращает на себя внимание резкое уменьшение количества эпизодов, когда водители позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.
«За минувшие сутки сотрудниками полиции пресечено 698 административных правонарушений, 626 из них — нарушения Правил дорожного движения. 9 человек задержаны за управление автотранспортом в состоянии опьянения», — заявили омские правоохранители.
Для сравнения, на праздничных выходных в мае 2026 года в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщали о задержании за управление автотранспортом в состоянии опьянения 20 человек.