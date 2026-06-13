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В Омской области резко уменьшилось количество пьяных водителей

В предыдущие праздничные выходных их фиксировалось в два раза больше.

Источник: Соцсети

В субботу, 13 июня 2026 года, в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщили о происшествиях в Омской области за прошедшие сутки. Обращает на себя внимание резкое уменьшение количества эпизодов, когда водители позволили себе сесть за руль в состоянии опьянения.

«За минувшие сутки сотрудниками полиции пресечено 698 административных правонарушений, 626 из них — нарушения Правил дорожного движения. 9 человек задержаны за управление автотранспортом в состоянии опьянения», — заявили омские правоохранители.

Для сравнения, на праздничных выходных в мае 2026 года в пресс-службе правоохранительного ведомства сообщали о задержании за управление автотранспортом в состоянии опьянения 20 человек.