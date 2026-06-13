В Хабаровском крае появились первые 100-балльники ЕГЭ

Самым урожайным на высокие результаты пока стал экзамен по химии. Сразу семь хабаровских выпускников получили по этому предмету 100 баллов: Софья Мусатова из школы № 30, Алексей Муренький из Лицея инновационных технологий, Даниил Дегтярь из лицея «Ступени», Стефания Кузнецова из гимназии № 4, а также трое учеников школы № 12 — Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина.