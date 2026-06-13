В Хабаровском крае появились первые 100-балльники ЕГЭ

В Хабаровском крае появились первые выпускники, набравшие максимальные баллы на ЕГЭ. О результатах школьников сообщил губернатор Дмитрий Демешин в своём Telegram-канале.
Историю на 100 баллов сдал Андрей Соколов, выпускник школы № 16 Комсомольска-на-Амуре. Ещё две стобалльные работы в регионе — по литературе: максимальный результат показали Дарья Трофимова из хабаровского лицея «Ритм» и Мария Беляева из Экономической гимназии.
Самым урожайным на высокие результаты пока стал экзамен по химии. Сразу семь хабаровских выпускников получили по этому предмету 100 баллов: Софья Мусатова из школы № 30, Алексей Муренький из Лицея инновационных технологий, Даниил Дегтярь из лицея «Ступени», Стефания Кузнецова из гимназии № 4, а также трое учеников школы № 12 — Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина.
«Ребята, поздравляю! Вы — лучшие, и это подтверждают ваши блестящие результаты», — написал Дмитрий Демешин.
Губернатор отметил, что это ещё не все успехи выпускников края. Более 30 школьников набрали по истории, литературе и химии 95 баллов и выше. Впереди остаются результаты ЕГЭ по другим предметам, поэтому в регионе ждут новых высоких достижений.