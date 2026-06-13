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Рядом с Омской областью на леса напал губительный шелкопряд

По информации специалистов, этот вредитель встречается почти во всех регионах России.

Источник: Аргументы и факты

В соседних регионах с Омской областью заметили массовое распространение непарного шелкопряда. Об этом сообщают наши соседи из издания «Вслух.ру».

Из-за насекомых лиственные леса теряют свой привычный вид: зелёная часть деревьев заметно поредела, а местные жители, делая фото пейзажей, всё чаще видят опустевшие кроны.

По информации специалистов, этот вредитель встречается почти во всех регионах России. Хотя в периоды массового размножения он не приводит к гибели лесов и не сильно влияет на их санитарное состояние, заметно страдает внешний вид лиственных массивов.