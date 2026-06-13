Помимо грозы и ливней, омичей 13 июня ждет продолжительная магнитная буря

Геомагнитная активность начнется на территории Омской области сегодня, 13 июня, с 12 часов местного времени. Омичей ждет встреча с магнитной бурей, которую специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН относят к категории G2, что соответствует определению «средняя магнитная буря». Неприятности, связанные с этим явлением, будут терзать метеозависимых жителей региона до 15 часов. Однако, сегодняшняя солнечная активность на этом не закончится — точно такая же по силе воздействия буря случится и вечером, с 21 до 24 часов местного времени.