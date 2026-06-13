В Хабаровском крае за сутки в четырёх ДТП пострадали семь человек

В Хабаровском крае 12 июня 2026 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали четыре дорожно-транспортных происшествия. В этих авариях пострадали семь человек. К счастью, погибших нет. Среди ДТП — три столкновения автомобилей и один съезд с дороги. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края, за сутки инспекторы выявили 381 нарушение правил дорожного движения. 18 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. Нарушения квалифицированы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, статье 12.26 КоАП РФ и статье 264.1 УК РФ. Из них семь нетрезвых водителей задержаны в Хабаровске.
21 водитель не пропустил пешеходов на пешеходных переходах (статья 12.18 КоАП РФ). Тринадцать из этих нарушений зафиксированы в Хабаровске. 13 пешеходов сами нарушили правила перехода дороги (статья 12.29 КоАП РФ), семеро из них — в краевой столице. Ещё 20 водителей сели за руль, не имея прав или будучи лишёнными права управления (статья 12.7 КоАП РФ), пятеро из них — в Хабаровске.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть внимательными, соблюдать скоростной режим и всегда пропускать пешеходов на переходах. Особое внимание — водителям: садиться за руль в нетрезвом виде недопустимо.
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