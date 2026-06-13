Американский футболист установил уникальное достижение на чемпионате мира

В матче группового этапа против команды Парагвая (4:1) все 83 паса, которые сделал Ричардс, оказались точными. Как отмечает источник, прежде ни одному футболисту, совершившему за игру не менее 80 передач, не удавалось добиться стопроцентной точности в этом компоненте. Статистика ведется с 1966 года.