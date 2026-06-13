Американский футболист установил уникальное достижение на чемпионате мира

ВАШИНГТОН, 13 июня. /ТАСС/. Защитник сборной США по футболу Крис Ричардс установил достижение, которого на чемпионатах мира не было ни разу за 60 лет. Об этом сообщил портал Sofascore Football.
В матче группового этапа против команды Парагвая (4:1) все 83 паса, которые сделал Ричардс, оказались точными. Как отмечает источник, прежде ни одному футболисту, совершившему за игру не менее 80 передач, не удавалось добиться стопроцентной точности в этом компоненте. Статистика ведется с 1966 года.
Ранее ТАСС сообщал, что сборная США впервые с 1930 года одержала разгромную победу на чемпионате мира.
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