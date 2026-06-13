Экостанцию установят в Долгодеревенском Сосновского округа

Станцию для раздельного сбора мусора установят в селе Долгодеревенском. Об этом сообщила руководитель проекта «Эко-Урал» Алена Ануфриева на фестивале «Сосновский слон», который прошел в День России, передает ИА «Первое областное».
Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы: пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Компания «Втор-Ком» будет вывозить их. Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. В дальнейшем из пластика будут производить трубы, люки, дорожные покрытия, из бумаги и картона — коробки.
Сейчас организаторы проекта определяют место для установки экостанции.
«Наша самая большая ценность — это дети. Я предлагаю подумать о их будущем и принять участие в сортировке отходов, тем самым сохранив природу и сделав свой вклад в будущее», — сказала Алена Ануфриева.
Подобные станции уже работают в Челябинске и Копейске. В областном центре их несколько, еще три установят в ближайшем будущем.