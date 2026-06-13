Экостанцию установят в Долгодеревенском Сосновского округа

Станция будет круглосуточно принимать чистые и сухие отходы: пластик, стекло, алюминиевые банки, картон и бумагу. Компания «Втор-Ком» будет вывозить их. Далее специалисты будут сортировать отходы и распределять по переработчикам. В дальнейшем из пластика будут производить трубы, люки, дорожные покрытия, из бумаги и картона — коробки.