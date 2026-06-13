Омскую «ТГК-11» предостерегли из-за жалобы о загрязнении воздуха

Основанием стала жалоба на «ТЭЦ-4». Теплоцентраль находится в Советском административном округе города Омска.
«В адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области (далее по тексту — Управление) поступило обращение № 3286/Ж от 13.05.2026 по факту загрязнения атмосферного воздуха СП “ТЭЦ-4” АО “ТГК-11”.
В соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.12.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных (надзорных) мероприятий. Факторов среды обитания должны своевременно и в полном объеме соблюдаться предусмотренные санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации санитарно-эпидемиологические (профилактические) мероприятия", — говорится в документе.
В мае в поле внимания ревизоров, но уже со стороны Ростехнадзора, попадали «ТЭЦ-3» и «ТЭЦ-5», расположенная в Центральном административном округе Омска.
«В Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Управление) поступило оперативное сообщение об инциденте (вх. от 26.05.2026 № 343/2517), произошедшем 25.05.2026 на опасном производственном объекте “Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения “ТЭЦ-3” АО “ТГК-11””, рег. № А60−06376−0041. Согласно оперативному сообщению котлоагрегат ст. № 8 (рег. № 98-Э) отключен персоналом от главного паропровода в связи с появлением небаланса пар/вода 100 т/ч с шумом в топке котла.
В Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее — Управление) поступило оперативное сообщение об инциденте (вх. от 18.05.2026 № 343/2398), произошедшем 15.05.2026 на опасном производственном объекте «Площадка главного корпуса ТЭЦ структурного подразделения “ТЭЦ-5” АО “ТГК-11”», рег. № А60−06376−0052. Согласно оперативному сообщению котлоагрегат ст. № 7 (рег. № 145-Э) отключился действием технологической защиты по погасанию факела. Подана диспетчерская заявка на снижение мощности из-за вывода в ремонт КА-7", — говорится в двух предостережениях.
Как ранее сообщал «СуперОмск», Росприроднадзор через суд аннулировал лицензии «ТГК-11» на «осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I-V классов опасности осуществляется не по месту их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)» по золоотвалу у ТЭЦ-5 в районе Ульяновки и ТЭЦ-5 у Новоалександровки. Позже в ресурсоснабжающей организации пояснили, рассматривают золу не как отход, а как строительный материал. Например, для дорожных работ. При этом не поясняется, есть ли при таких условиях обязанность рекультивировать полигон с накопившейся золой.