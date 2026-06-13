Омскую «ТГК-11» предостерегли из-за жалобы о загрязнении воздуха

Как ранее сообщал «СуперОмск», Росприроднадзор через суд аннулировал лицензии «ТГК-11» на «осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-V классов опасности (за исключением случаев, если сбор отходов I-V классов опасности осуществляется не по месту их обработки и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и (или) размещения)» по золоотвалу у ТЭЦ-5 в районе Ульяновки и ТЭЦ-5 у Новоалександровки. Позже в ресурсоснабжающей организации пояснили, рассматривают золу не как отход, а как строительный материал. Например, для дорожных работ. При этом не поясняется, есть ли при таких условиях обязанность рекультивировать полигон с накопившейся золой.