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Посольство РФ предупредило туристов о росте бандитизма в Чили

Дипломаты рекомендуют российским гражданам во время поездок в страну не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра.

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Посольство России в Сантьяго указало на ухудшение ситуации с бандитизмом в Чили и порекомендовало туристам быть осторожнее, чтобы избежать ограбления.

«Чили, в частности Сантьяго, остается направлением, где стоит проявлять повышенную осторожность: в последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации», — заявили российские дипломаты «Известиям».

Посольство посоветовало туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также не рекомендуется заходить на малолюдные улицы и гулять в незнакомых районах вечером и ночью.