Посольство РФ предупредило туристов о росте бандитизма в Чили

Посольство посоветовало туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также не рекомендуется заходить на малолюдные улицы и гулять в незнакомых районах вечером и ночью.