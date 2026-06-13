Посольство РФ предупредило туристов о росте бандитизма в Чили

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Посольство России в Сантьяго указало на ухудшение ситуации с бандитизмом в Чили и порекомендовало туристам быть осторожнее, чтобы избежать ограбления.
«Чили, в частности Сантьяго, остается направлением, где стоит проявлять повышенную осторожность: в последнее время участились случаи ограблений туристов, в том числе находящихся в этой стране граждан Российской Федерации», — заявили российские дипломаты «Известиям».
Посольство посоветовало туристам во время поездки в Чили не демонстрировать дорогие вещи, держать сумки закрытыми и не оставлять личные вещи без присмотра. Также не рекомендуется заходить на малолюдные улицы и гулять в незнакомых районах вечером и ночью.