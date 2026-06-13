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В Иркутской области работодатель не платил сторожу зарплату почти полгода

Заявительница трудилась в организации до декабря 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Киренске местная жительница через прокуратуру отсудила у бывшего работодателя почти 70 тысяч рублей. Женщина работала сторожем в одной из организаций города, но зарплату и отпускные ей не платили месяцами.

Как выяснили прокуроры, заявительница трудилась в организации до декабря 2025 года. Однако за периоды с января по март и с августа по декабрь ей недоплатили не только зарплату, но и отпускные, и выходное пособие.

«Оплата труда, основных и дополнительных отпусков, а также выходное пособие не были в полном объеме и своевременно перечислены женщине», — рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Прокуратура подала иск в суд. Требования удовлетворили полностью. Теперь работодатель обязан выплатить бывшей сотруднице около 70 тысяч рублей, включая компенсацию за задержку и моральный вред. Исполнение решения суда поставлено на контроль.