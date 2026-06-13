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Россияне могут сесть в тюрьму за привезенные из Азии лекарства: о чем важно знать

Уголовное дело завели против россиянки за ввоз из Азии лекарства с наркотиком.

Источник: Комсомольская правда

В отношении россиянки возбуждено дело по обвинению в попытке незаконного ввоза из Китая противовоспалительного препарата, содержащего вещество, запрещенное к обороту в России. Об этом сообщают «Известия».

Женщина перевозила 132 пакетика с порошком общим весом 127 граммов и не задекларировала их при пересечении границы. По данным издания, препарат ранее продавался на российских маркетплейсах, но позже его реализация была прекращена.

Входящее в состав препарата вещество может вызывать быстрое привыкание и тяжелый синдром отмены. Юрист Екатерина Краснова пояснила, что его ввоз без согласования с профильными ведомствами и медицинскими комиссиями может квалифицироваться как контрабанда.

Ранее KP.RU сообщал, что в Ростовской области в точке выдачи маркетплейса нашли посылку с сильнодействующими препаратами. Получательница товара собиралась продать капсулы как средство для похудения. Было заведено два уголовных дела по статье о контрабанде.