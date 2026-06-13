В Хабаровском крае дефицит топлива затронул только частные АЗС в двух районах

В Хабаровском крае дефицит топлива носит локальный характер и фиксируется лишь на частных заправочных станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Чтобы решить проблему, уже закуплены необходимые объёмы топлива на сибирских заводах. Об этом сообщили в министерстве энергетики края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как уточнили в профильном ведомстве, ритмичность поставок нефтепродуктов в розничную сеть нарушилась из-за сезонных и внеплановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, в том числе на основном дальневосточном НПЗ. В результате на биржевых торгах временно сложился повышенный спрос при ограниченном предложении.
Заместитель министра энергетики Хабаровского края Евгений Береза прокомментировал:
— Ситуация находится под полным контролем правительства края и федеральных органов власти. Дефицит топлива носит локальный характер, ограничения на продажу бензина в розницу ввели только на частных заправочных станциях. На сетевых АЗС перебоев с топливом нет.
Он пояснил, что решение собственников независимых АЗС о временном ограничении розничной продажи топлива — это временная мера, направленная на недопущение искусственного ажиотажа. Она не отражает общую картину рынка и будет снята по мере восстановления логистики.
Правительство края в постоянном режиме взаимодействует с нефтяными компаниями, профильными ведомствами и правительством РФ. В ближайшие дни ожидается полная стабилизация поставок топлива на АЗС в Советско-Гаванском и Ванинском районах.
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