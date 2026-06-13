В Хабаровском крае дефицит топлива затронул только частные АЗС в двух районах

В Хабаровском крае дефицит топлива носит локальный характер и фиксируется лишь на частных заправочных станциях в Советско-Гаванском и Ванинском районах. Чтобы решить проблему, уже закуплены необходимые объёмы топлива на сибирских заводах. Об этом сообщили в министерстве энергетики края. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.