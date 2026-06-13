Юрист назвала условия для перевода на бюджетное обучение в вузе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студент может перевестись на бюджетное обучение в вузе, если на его курсе и направлении есть свободные места, отсутствуют задолженности по учебе, а также при условии хорошей успеваемости, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА им. Кутафина Алена Никитина.