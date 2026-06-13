Юрист назвала условия для перевода на бюджетное обучение в вузе

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Студент может перевестись на бюджетное обучение в вузе, если на его курсе и направлении есть свободные места, отсутствуют задолженности по учебе, а также при условии хорошей успеваемости, рассказала РИА Новости член Союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России на базе МГЮА им. Кутафина Алена Никитина.
По ее словам, перевод с платного обучения на бесплатное регулируется приказом Минобрнауки и локальными актами самого вуза.
«Есть три обязательных условия. Первое — на курсе и направлении студента есть вакантные бюджетные места. Второе — у студента нет академических, дисциплинарных задолженностей и долгов по оплате. Третье — успеваемость “хорошо” и “отлично” (или только “отлично”, если вуз ужесточил требование в локальном акте)», — сказала Никитина.
Юрист отметила, что количество вакантных бюджетных мест определяется образовательной организацией, вуз публикует эту информацию на сайте.
Она также добавила, что льготные категории — сироты, потерявшие родителей, участники СВО и их дети, студенты с родителем-инвалидом I группы, женщины, родившие ребенка в период обучения, — освобождаются от требования к успеваемости.