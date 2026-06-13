Пермский производитель дженериков «Медисорб» за прошлый год увеличил выручку на 12%

Консолидированная выручка компании «Медисорб» за 2025 год превысила 4,7 млрд рублей, что на 12% годом ранее. Об этом в интервью «КоммерсантЪ» рассказал гендиректор компании Юрий Фотеев. «Динамика не такая большая, она фактически соответствует росту рынка. Но показатель EBITDA увеличился сразу на 45%. Рост в основном обеспечен работой с аптечными сетями и выводом на рынок новых продуктов», — прокомментировал он финансовые результаты прошлого года. По словам господин Фотеева, в структуре выручки около 30% продаж приходится на госсегмент и остальные 70% — коммерческий. «Вообще мы считаем, что оптимальное, устойчивое соотношение — это 50% на 50%. У нас такой пропорции, наверное, не получится, но над увеличением доли бюджетного рынка мы работаем. Новые препараты, запланированные к выходу на рынок в ближайшие годы, рассчитаны как раз на госсегмент», — уточнил гендиректор.