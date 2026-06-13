Хакерская группа «Хандала» взломала дроны ФБР и угрожает чемпионату мира по футболу

— Лучше усильте меры безопасности на чемпионате мира, нам совсем не нравятся некоторые из этих команд. Не забывайте: FPV-дроны повсюду; никогда не знаешь, когда один из них может оказаться прямо в автобусе вашей команды, — заявили хакеры.