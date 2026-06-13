МВД рассказало, как мошенники используют патриотизм подростков для преступлений

Мошенники пользуются патриотизмом и хорошим воспитанием подростков для вовлечения их в противоправную деятельность, сказал руководитель пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин, которого цитирует ТАСС.
Васенин рассказал о явлении, для которого в МВД стали пользоваться словосочетанием «синдром пионера». Речь идет о случаях, когда аферисты представляются представителями органов безопасности и дают подростку то или иное «задание».
У некоторых подростков в такой ситуации «не включается критическое мышление» и они приступают к выполнению действий, будучи уверенными, что помогают государству.
Как заявил Васенин, МВД стремится рассказать максимальному числу подростков о необходимости избегать ситуации такого рода, чтобы в юном возрасте не оказаться в местах лишения свободы.
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