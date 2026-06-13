Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды

ТОКИО, 13 июн — РИА Новости. Цвет и блеск относятся к главным подсказкам, по которым человек оценивает вкус, свежесть и привлекательность еды еще до того, как ее попробовать, рассказал РИА Новости доцент японского Университета Кэйо Масаси Накатани.
«Например, красный и розовый цвета часто вызывают ассоциации со сладостью и спелыми фруктами, зеленый — со свежестью или кислинкой, коричневый — с поджаренной корочкой и ароматом жареного. Кроме того, блеск поверхности становится важной подсказкой, позволяющей предсказать сочность или жирность, а хрустящий звук — свежесть и хорошую текстуру», — сказал японский эксперт.
Таким образом человек делает прогнозы вроде «кажется сладким» или «выглядит свежим» еще до того, как распробовать еду. Не только цвет и блеск, но и форма, текстура и запах наводят на мысли о вкусовых качествах, хотя эта связь и не сводится к простой схеме «красное равно сладкое» или «круглое равно сладкое», отметил Накатани.
«Она меняется в зависимости от того, из чего сделан продукт и как именно он распознается как еда. Например, один и тот же красный цвет в случае мармелада скорее вызовет ассоциации с клубничным вкусом и сладостью, тогда как в случае соуса для пасты — с томатным вкусом, кислинкой», — пояснил он.
Твердость, продолжил ученый, также считывается по-разному в зависимости от продукта: в случае шоколада она может быть связана с ожиданием, что он «хрустко ломается» и затем «плавно тает», тогда как у листовых овощей то же свойство воспринимается как признак свежести и хрустящей текстуры.
«Иными словами, человек судит не только по цвету или форме. Он сочетает их со знанием материала и категории продукта — “это шоколад”, “это овощ” — и на основе этого прогнозирует вкус и текстуру», — заключил эксперт.