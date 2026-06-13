Ученый рассказал, как мозг угадывает вкус еды

«Она меняется в зависимости от того, из чего сделан продукт и как именно он распознается как еда. Например, один и тот же красный цвет в случае мармелада скорее вызовет ассоциации с клубничным вкусом и сладостью, тогда как в случае соуса для пасты — с томатным вкусом, кислинкой», — пояснил он.