Юрист рассказала, как перейти с платного на бюджетное обучение в вузе

Юрист Алена Никитина рассказала РИА Новости, при каких условиях студент может перевестись с платного обучения на бюджетное в вузе. Такой перевод регулируется приказом Министерства образования и науки, а также локальными актами самого учебного заведения.
Существует три обязательных условия. Во-первых, на курсе и направлении студента должны быть свободные (вакантные) бюджетные места. Во-вторых, у студента не должно быть академических или дисциплинарных задолженностей, а также долгов по оплате обучения. В-третьих, успеваемость должна быть на уровне «хорошо» и «отлично» (либо только «отлично», если вуз ужесточил это требование в своём локальном акте).
Количество вакантных бюджетных мест определяет сама образовательная организация и публикует эту информацию на своём сайте. Льготные категории студентов — например, сироты, потерявшие родителей, участники СВО и их дети, студенты, имеющие родителя-инвалида первой группы, а также женщины, родившие ребёнка в период обучения — освобождаются от требования к успеваемости.
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