Юрист рассказала, как перейти с платного на бюджетное обучение в вузе

Существует три обязательных условия. Во-первых, на курсе и направлении студента должны быть свободные (вакантные) бюджетные места. Во-вторых, у студента не должно быть академических или дисциплинарных задолженностей, а также долгов по оплате обучения. В-третьих, успеваемость должна быть на уровне «хорошо» и «отлично» (либо только «отлично», если вуз ужесточил это требование в своём локальном акте).