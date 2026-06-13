Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

«Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен», — сказала собеседница.