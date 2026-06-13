Туристы и мошенники: как защититься от обмана на отдыхе

«Много информации было о том, когда в преддверии курортного сезона создавались сайты-дублеры известных гостиниц, которые внешне сложно было отличить от настоящих сайтов, они создавались буквально на несколько дней, собирали предоплату с туристов и благополучно исчезали. Действительно, такие случаи были», — подтвердила спикер.
Первым способом защиты от подобных моментов, особенно при бронировании гостиниц, гостья студии назвала подробное изучение информации о средстве размещения.
«Как правило, мошеннические сайты-дублеры “берут” клиентов яркими вывесками о скидках, каких-то “горящих” предложениях. И этими предложениями создается иллюзия, что оно действует буквально в течение часа, что нужно быстро принимать решение. Это приводит к тому, что у потребителя времени для того, чтобы осознать, что он может столкнуться с мошенниками. Всегда советую — остановиться и внимательно изучить информацию об исполнителе», — советует специалист.
Также Надежда Анельчук обратила внимание, что необходимо изучать сайты гостиниц, санаториев и турагентств, внимательно читать отзывы их клиентов, а при необходимости связаться с организацией напрямую по телефону.
«Если говорить о Крыме, у нас есть перечень всех отелей, информация об официальных сайтах санаториев, перечень туроператоров, турагентств. У нас есть реестр, где можно посмотреть информацию о классификации средств размещения. Поэтому, если потратить немного времени, то можно свести к минимуму риски столкнуться с мошенниками именно при бронировании гостиниц, туров. На сегодняшний день, я считаю, что потребитель в этой области достаточно вооружен», — сказала собеседница.
Член экспертного совета Общественной палаты РК также напомнила, что несоответствие «звездности» гостиницы является прямым нарушением прав потребителя.
«Если возникает такая ситуация, что турист приехал в пятизвездочный отель, а там, по факту, полное несоответствие — это однозначный повод для обращения. В данной ситуации можно написать обращение в Министерство курортов, потому что такую работу со средствами размещения они регулярно ведут в части классификации», — сказала спикер.
Наиболее частые способы обмана туристов, добавила Надежда Анельчук, связаны с гостиничными услугами, с обменом и возвратом некачественных товаров и предоставлением большого спектра других услуг.
«Это не только проживание. Это различное экскурсионное обслуживание, приобретение большого количества сопутствующих товаров, которые необходимы для отдыха, оказание услуг питания. Конечно, всегда нужно помнить о том, что в соответствии с законом о защите прав потребителей у туристов есть большое количество возможностей свои права защитить, будь то реализация услуг либо реализация товаров», — отметила специалист.
Гостья студии напомнила о возможности консультации по горячей линии. «Если вдруг возникают какие-то вопросы, необходимы консультации, у нас работает горячая линия +7 (978) 8465046, в рабочие дни можно позвонить, получить консультацию, как в части приобретения товара, так и в части оказания услуг», — подытожила эксперт.