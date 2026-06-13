«Спартак‑Волгоград» упустил шанс на реванш в финале Кубка России

Во второй четверти волгоградцы прибавили. Тимур Шайхутдинов помог команде оторваться на два мяча, и казалось, что сценарий матча уже написан: «Спартак» уверенно идёт к победе. Но «Динамо‑СШОР» не собиралось сдаваться. Астраханцы не просто отыгрались — перед большим перерывом они впервые в матче вышли вперёд: 5:4. И этот рывок стал переломным.