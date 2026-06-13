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«Спартак‑Волгоград» упустил шанс на реванш в финале Кубка России

Астрахань. Водный центр СЗК «Звёздный». Полуфинал Кубка России по водному поло. «Спартак‑Волгоград» против.

Астрахань. Водный центр СЗК «Звёздный». Полуфинал Кубка России по водному поло. «Спартак‑Волгоград» против «Динамо‑СШОР» из Астрахани — матч, который болельщики красно‑белых ещё долго будут вспоминать с горечью.

Начало встречи получилось многообещающим для гостей. Уже в дебюте Роман Усов и Михаил Иванков вывели «Спартак» вперёд, заставив трибуны поверить: вице‑чемпионы не собираются уступать без боя. А за 23 секунды до конца первой восьмиминутки Усов снова оказался в центре внимания — и снова забил. 3:2 в пользу «Спартака» перед уходом на перерыв — отличный задел.

Во второй четверти волгоградцы прибавили. Тимур Шайхутдинов помог команде оторваться на два мяча, и казалось, что сценарий матча уже написан: «Спартак» уверенно идёт к победе. Но «Динамо‑СШОР» не собиралось сдаваться. Астраханцы не просто отыгрались — перед большим перерывом они впервые в матче вышли вперёд: 5:4. И этот рывок стал переломным.

В третьем периоде бело-голубые ушли в отрыв. К окончанию третьей четверти счёт стал 8:6 в пользу хозяев, и преимущество стало комфортным. Казалось, исход матча предрешён. Но в спорте ничего не решено, пока не прозвучала финальная сирена.

Ключевым моментом встречи стали действия Петра Федотова. За пять минут до конца основного времени он отразил пенальти — и этим сейвом будто перезапустил игру. В последние две минуты матча голкипер красно-белых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Надёжный тыл мгновенно зарядил команду: волгоградцы будто сбросили с себя груз усталости и бросились догонять соперника. Трибуны ожили, напряжение достигло пика — казалось, чудо возможно.

И оно почти случилось. За 32 секунды до финальной сирены Роман Усов, снова оказавшись в нужном месте в нужное время, со свободного вколотил мяч в ворота и сравнял счёт — 10:10. Стадион замер: драма достигла апогея. В эти мгновения казалось, что «Спартак» спасёт матч.

Но судьба решила, что победителя нужно выявить в серии пенальти. И здесь удача отвернулась от волгоградского клуба. «Динамо» было хладнокровно: все четыре попытки — в цель. А у гостей не задалось: Михаил Иванков и Тимур Шайхутдинов не смогли переиграть Кирилла Корнеева. Итоговый счёт — 14:12 в пользу астраханцев.

«Спартак-Волгоград» — «Динамо-СШОР» (Астраханская область) — 12:14 (3:2, 1:3, 2:3, 4:2, серия пенальти — 2:4).

12 июня. Астрахань. Кубок России. Playoff ½ финала. Бассейн СЗК «Звёздный».

Судьи: Аркадий Воеводин, Дмитрий Смирнов (оба — Москва).

«Спартак-Волгоград»: Федотов — Усов (5), Носаев, Иванков (2), Рудай, Шейкин (3), Шайхутдинов (1) — Буров, Шулев, Еськов, Власов, Жабкин (1), Чуксин, Буланаев.

«Динамо-СШОР»: Корнеев — Балакирев (2), Емельянов (4), Васильев, Деревенский, Рачителев (2), Барабушка (2) — Саратов, Сыкалов (1), Дьяков, Зайцев (3), Яхтин, Крылов, Солдатов.

Выигранные спринты: 2 — 2.

Броски в створ: 34 — 29.

5-метровые/голы: 5/3 — 8/6.

Удаления: 8 — 15.

Мечты о реванше над «КОС‑Синтезом» в финале Кубка России так и остались мечтами. «Спартак» сражался до последней секунды, но в решающий момент не хватило самой малости — того самого фарта, который так нужен в таких матчах.

Теперь «Динамо‑СШОР» ждёт финал с «КОС‑Синтезом». А «Спартаку» предстоит матч за третье место — против «Востока». Для вице‑чемпионов прошлого сезона бронза — не просто утешительный приз, а вопрос чести.

Александр Веселовский.

Фото: пресс-служба «Спартак-Волгоград».

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