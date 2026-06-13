Трое подростков попались на сбыте наркотиков в Минусинске

«Установлено, что фигуранты были трудоустроены в незаконно действующем интернет-магазине, специализирующемся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. В дальнейшем они распространяли их на территории Минусинска и Минусинского округа», — рассказали в полиции.