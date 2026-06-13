Трое подростков попались на сбыте наркотиков в Минусинске

Троих молодых минусинцев уличили в незаконном обороте синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.
В одной из квартир, которую арендовали парни 2008 и 2009 годов рождения, правоохранители обнаружили и изъяли 583 грамма запрещенного вещества, известного как «соль».
«Установлено, что фигуранты были трудоустроены в незаконно действующем интернет-магазине, специализирующемся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. В дальнейшем они распространяли их на территории Минусинска и Минусинского округа», — рассказали в полиции.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.