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Трое подростков попались на сбыте наркотиков в Минусинске

Полицейские уличили троих молодых минусинцев в незаконном обороте синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

Троих молодых минусинцев уличили в незаконном обороте синтетических наркотиков в особо крупном размере, сообщили в ГУ МВД Красноярского края.

В одной из квартир, которую арендовали парни 2008 и 2009 годов рождения, правоохранители обнаружили и изъяли 583 грамма запрещенного вещества, известного как «соль».

«Установлено, что фигуранты были трудоустроены в незаконно действующем интернет-магазине, специализирующемся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. В дальнейшем они распространяли их на территории Минусинска и Минусинского округа», — рассказали в полиции.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ, санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.