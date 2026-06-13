В ходе матча ЧМ футболист установил уникальный рекорд

Защитник сборной США по футболу Крис Ричардс в ходе матча ЧМ против Парагвая сделал 83 паса, каждый из которых оказался точным.
Как утверждает портал Sofascore Football, за время сбора соответствующей статистики, то есть за 60 лет, ни одному игроку не удавалось сделать восемь десятков пасов со стопроцентной эффективностью.
Соединенные штаты забили четыре мяча и пропустили один, одержав самую разгромную победу в ходе ЧМ с 1930 года.
В составе американцев дубль оформил Фоларин Балоган, отличившийся на 31-й и на 45+5-й минутах — он стал первым игроком на турнире, забившим более одного гола за матч. Ещё один мяч забил Джованни Рейна на 90+8-й минуте. Единственный гол у парагвайцев на счету Маурисио (73-я минута). Кроме того, на 7-й минуте полузащитник Парагвая Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.
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