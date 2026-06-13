В ходе матча ЧМ футболист установил уникальный рекорд

В составе американцев дубль оформил Фоларин Балоган, отличившийся на 31-й и на 45+5-й минутах — он стал первым игроком на турнире, забившим более одного гола за матч. Ещё один мяч забил Джованни Рейна на 90+8-й минуте. Единственный гол у парагвайцев на счету Маурисио (73-я минута). Кроме того, на 7-й минуте полузащитник Парагвая Дамьян Бобадилья отправил мяч в собственные ворота.