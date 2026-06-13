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Шутка Инфантино о сборной Италии вызвала острую реакцию властей страны

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил о намерении связаться с президентом ФИФА Джанни Инфантино после его высказывания о национальной футбольной сборной.

Министр спорта Италии Андреа Абоди заявил о намерении связаться с президентом ФИФА Джанни Инфантино после его высказывания о национальной футбольной сборной. Об этом сообщает агентство ANSA.

Поводом стала шутка главы ФИФА о неудачном выступлении итальянской команды в отборочном цикле чемпионата мира. Комментируя ситуацию, Инфантино заявил, что при участии 64 сборных Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию, а затем добавил, что число участников можно было бы увеличить до 228.

Абоди отметил, что предпочел бы обсудить эти слова напрямую с руководителем международной федерации. По его словам, с учетом расстояния между Италией и Мексикой наиболее подходящим вариантом станет телефонный разговор.

Сборная Италии не смогла квалифицироваться на чемпионат мира в третий раз подряд. При этом предстоящий турнир в США, Мексике и Канаде станет первым мировым первенством, в котором примут участие 48 национальных команд.

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