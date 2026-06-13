Ростовская область подверглась атаке беспилотников минувшей ночью

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов на Ростовскую область и другие регионы страны минувшей ночью. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.
— В течение ночи дежурными средствами перехвачены и уничтожены 177 украинских беспилотных летательных аппаратов. Их сбили над Черным и Азовским морями, Крымом, Краснодарским краем и десятком других областей, — заявили военные.
Напомним, что 10 июня на Дону под удар попали четыре района, где уничтожили более 10 беспилотников. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что падение обломков привело к лесным пожарам и возгоранию емкости с топливом.
Из-за угрозы спасатели временно эвакуировали жителей частных домов и пенсионеров из дома престарелых. Вскоре открытое горение полностью ликвидировано, поэтому люди смогли вернуться в свои комнаты. Происшествие обошлось без пострадавших.
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