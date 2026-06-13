В Госдуме прозвучала идея о персональных полисах ОСАГО на водителя: что предлагают

По мнению парламентария, у автомобилистов должен быть выбор. Сейчас ОСАГО привязан к машине. И такой вариант удобен, когда в семье несколько водителей и один автомобиль. Однако в отдельных случаях куда будет удобнее схема, при которой полис можно привязывать к конкретному человеку.