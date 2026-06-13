Американская сборная разгромила Парагвай и побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет

11 июня церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. На сцене, расположенной у большой копии кубка мира, выступали музыканты, сменявшиеся каждые три минуты. При этом танцоры через свое выступление рассказали об истории Мексики и о происхождении футбола во времена ацтекской империи.