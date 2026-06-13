Американская сборная разгромила Парагвай и побила свой рекорд на ЧМ спустя 96 лет

Сборная Соединенных Штатов одержала победу над командой Парагвая в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:1.
В составе американской сборной дубль оформил Фоларин Балоган, также отличился Джованни Рейна. Полузащитник парагвайской команды Дамьян Бобадилья на 7-й минуте забил первый на чемпионате мира 2026 года автогол.
В ворота сборной США мяч забил Маурисио. При этом американская сборная установила рекорд команды по голам в одном матче на чемпионатах мира. На турнире 1930 года в Уругвае команда США со счетом 3:0 разгромила команды Бельгии и Парагвая.
11 июня церемония открытия чемпионата мира по футболу 2026 года состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико. На сцене, расположенной у большой копии кубка мира, выступали музыканты, сменявшиеся каждые три минуты. При этом танцоры через свое выступление рассказали об истории Мексики и о происхождении футбола во времена ацтекской империи.
Сборная Южной Кореи одержала победу в матче с Чехией в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча в мексиканской Гвадалахаре завершилась со счетом 2:1.