В Биробиджане спасатели МЧС сняли двух котов с деревьев

В Биробиджане спасатели МЧС провели необычную операцию. В разных концах города два кота забрались высоко на деревья. Ни один из пушистиков не собирался слезать самостоятельно. Пришлось вызывать профессионалов. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области, спасатели выехали на помощь. В ход пошла автолестница — она стала весомым аргументом в переговорах с упрямыми животными. Сотрудники МЧС поднялись наверх, аккуратно сняли котов и спустили на землю.
Коты, конечно, были не в восторге от такого внимания. Но главное — они остались живы и целы. Теперь пушистики могут спокойно гулять по земле, а не сидеть в опасной высоте.
Спасатели напоминают: если ваше домашнее животное забралось на дерево и не может слезть самостоятельно, не пытайтесь достать его самодельными приспособлениями. Лучше вызвать профессионалов, у которых есть специальная техника и опыт.
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