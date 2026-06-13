Первых стобалльников определили в Хабаровском крае

Первые 100-балльные результаты по ЕГЭ зафиксировали в Хабаровском крае. Набрать максимальное их количество удалось сразу нескольким выпускникам, отмечает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, основной период государственной итоговой аттестации стартовал 1 июня с экзаменов по выбору — истории, литературы и химии. Именно по этим предметам и были определены первые стобалльники.
Историю на 100 баллов сдал выпускник школы № 16 Комсомольска-на-Амуре Андрей Соколов. Испытание по литературе на высший балл прошли хабаровчанки Дарья Трофимова из лицея «Ритм» и Мария Беляева из Экономической гимназии.
По химии — сразу семь 100-балльных работ. Стобалльниками стали Софья Мусатова из школы № 30, Алексей Муренький из Лицея инновационных технологий, Даниил Дегтярь из лицея «Ступени», Стефания Кузнецова из гимназии № 4 и трое выпускников школы № 12 — Кристина Чернова, Ярослав Ахметов и Ангелина Маншилина.
— Ребята, поздравляю! Вы — лучшие, и это подтверждают ваши блестящие результаты, — поздравил выпускников губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем официальном канале в мессенджере. — Но и это ещё не все наши победы. Более 30 выпускников Хабаровского края набрали по этим сложнейшим дисциплинам 95+ баллов. Наши выпускники доказали: упорство, талант и поддержка учителей творят чудеса. А педагоги еще раз подтвердили высочайший уровень школьного образования в регионе. Спасибо вам за труд, терпение и веру в детей! Впереди — результаты по другим предметам. Ждем новых побед!
Отметим, в регионе уже написали экзамены по русскому языку, математике, физике и обществознанию. На следующей неделе школьникам предстоит пройти итоговое испытание по биологии, географии, иностранным языкам, информатике.