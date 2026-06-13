Первых стобалльников определили в Хабаровском крае

— Ребята, поздравляю! Вы — лучшие, и это подтверждают ваши блестящие результаты, — поздравил выпускников губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем официальном канале в мессенджере. — Но и это ещё не все наши победы. Более 30 выпускников Хабаровского края набрали по этим сложнейшим дисциплинам 95+ баллов. Наши выпускники доказали: упорство, талант и поддержка учителей творят чудеса. А педагоги еще раз подтвердили высочайший уровень школьного образования в регионе. Спасибо вам за труд, терпение и веру в детей! Впереди — результаты по другим предметам. Ждем новых побед!