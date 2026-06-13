В Крыму открыли самый большой в России живой лабиринт, в нем можно заблудиться

На самом деле все это труд одной семьи, которая уже больше двух десятков лет занимается разведением многолетних декоративных растений: пальмы, оливковые деревья, кедры — чего только здесь не увидишь. Решение о том, что развитие питомника должно стать именно таким, приняли коллегиально.
— У нас была земля, и мы долго думали, как с ней поступить, что сделать. И вот однажды тихим семейным вечером мы обсуждали эту тему, и тут жена воскликнула: «Мне пришла идея! Ты тоже это подумал? Лабиринт!» — вспоминает глава семейства Александр Кузьменко.
Вот так возник замысел, который всем понравился, а потом были годы титанических усилий. В действительности, сколько здесь высажено деревьев, точно не знают даже создатели этого замысловатого, прихотливого парка: то ли 18, то ли 20 тысяч — что-то около того.
— Их высаживали не из семечка, а уже подросшими, высотой примерно два метра. Так что сейчас деревьям около 15 лет, — говорит Александр.
Но прежде нужно было все геометрически верно распланировать на огромной территории, обеспечить полив, проложить гравийные дорожки, и это только полдела. Самое сложное, вы уже догадались, — стричь это рукотворное чудо, и тут в дело вступили младшие Кузьменко. Сыновья Дмитрий и Михаил фактически взяли на себя всю организацию пространства-головоломки.
— Конечно, стрижка о-о-очень трудоемкий процесс, поэтому каждую осень мы нанимаем большую бригаду людей, которые исключительно этим занимаются. Представьте, что все это пространство нужно не только выровнять по ниточке, а высота уже больше, чем два человеческих роста, работать надо на специальных платформах, но и потом собрать и вынести все ветки и листья, — рассказал Михаил Кузьменко.
И да, убирать приходится как минимум дважды в год: второй раз — не только состриженное, но просто осеннюю листву. Граб имеет одну особенность: если не будет урагана, листья на деревьях остаются до самой весны, пока не пойдут новые. Но все же, рано или поздно, дорожки покроются густым ковром опавшей листвы, и убирать ее все равно придется. Словом, эта искусственная красота требует натуральных усилий.
Пока устроители лабиринта видят свое творение как сезонный проект. Он будет открываться весной и закрываться примерно в конце октября, в зависимости от погоды. Во время золотой осени граб потрясающе красив. Но и на протяжении всего сезона здесь будут принимать организованные группы и индивидуальных туристов, проводить корпоративы, свадьбы и даже ночные квесты.
— Да, знаете, ночью это пространство выглядит не так дружелюбно, как днем, — делится Михаил. — Я бы сказал, что здесь немножко жутковато.
Ну, а на открытии проекта квест уже состоялся. Помните, что делала Алиса в лабиринте Страны чудес? Она оказалась там, когда направлялась к Червонной Королеве вместе с Чеширским Котом. Вот и вся церемония открытия выстроилась вокруг сказки Льюиса Кэрролла. Кстати, Алиса пришла на праздник в числе гостей, откликнувшись на приглашение организаторов поддержать дресс-код сценария, а розы, карты, Червонная Королева ждали гостей в хитросплетениях лабиринта. Нужно было найти трех персонажей и сделать с ними селфи, чтобы получить отчеканенную тут же памятную монету. Я ее получил, но уходить вглубь лабиринта не решился — потерялся в два счета. Но для того, чтобы выбраться из коридоров, есть один секрет: нужно не останавливаться и все время идти. Так дорожка в конце концов приведет к цели. Ну или включить навигатор.