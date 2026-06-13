В Крыму открыли самый большой в России живой лабиринт, в нем можно заблудиться

Ну, а на открытии проекта квест уже состоялся. Помните, что делала Алиса в лабиринте Страны чудес? Она оказалась там, когда направлялась к Червонной Королеве вместе с Чеширским Котом. Вот и вся церемония открытия выстроилась вокруг сказки Льюиса Кэрролла. Кстати, Алиса пришла на праздник в числе гостей, откликнувшись на приглашение организаторов поддержать дресс-код сценария, а розы, карты, Червонная Королева ждали гостей в хитросплетениях лабиринта. Нужно было найти трех персонажей и сделать с ними селфи, чтобы получить отчеканенную тут же памятную монету. Я ее получил, но уходить вглубь лабиринта не решился — потерялся в два счета. Но для того, чтобы выбраться из коридоров, есть один секрет: нужно не останавливаться и все время идти. Так дорожка в конце концов приведет к цели. Ну или включить навигатор.