Движение ограничат у Совкомбанк Арены 13 июня из-за концерта в Нижнем

Ограничения начинаются в 14.00 и снимаются в23.59. Перекрыты, в частности, будут Волжской набережной на отрезке от улицы Бетанкура до Совнаркомовской). Улицу Совнаркомовская перекроют от Волжской набережной до Самаркандской), а улицу Бетанкура — на отрезке от Волжской набережной до Самаркандской, а также от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону Волжской набережной).