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Движение ограничат у Совкомбанк Арены 13 июня из-за концерта в Нижнем

Перекрыты будут улицы Бетанкура, Совнаркомовская, Волжская набережная.

Серьёзные ограничения для всех видов наземного транспорта вводят в Нижнем Новгороде в районе стадиона Совкомбанк Арена 13 июня.

Об этом сообщает городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Ограничения начинаются в 14.00 и снимаются в23.59. Перекрыты, в частности, будут Волжской набережной на отрезке от улицы Бетанкура до Совнаркомовской). Улицу Совнаркомовская перекроют от Волжской набережной до Самаркандской), а улицу Бетанкура — на отрезке от Волжской набережной до Самаркандской, а также от Мещерского бульвара до Самаркандской в сторону Волжской набережной).

Ограничения объясняют проведением мероприятия. Между тем известно, что на стадионе Совкомбанк Арена 13 июня пройдёт концерт группы «Руки Вверх!» (12+), это часть стадионного тура группы.

Ещё раньше, с 08:00 до 14:00 в этот день закроют движение на автомобильной парковке по Волжской набережной напротив стадиона. Автомобили, которые владельцы оставят в зоне работы ограничений, обещают принудительно эвакуировать.

А вот работу метро в ночь на 14 июня, наоборот, решено продлить до 00:30.