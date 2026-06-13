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В Ростовской области уничтожили почти два десятка БПЛА

Почти два десятка дронов уничтожили в Ростовской области.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти два десятка БПЛА уничтожены в Батайске и четырех районах Ростовской области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Шолоховском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

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