В Ростовской области уничтожили почти два десятка БПЛА

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Почти два десятка БПЛА уничтожены в Батайске и четырех районах Ростовской области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском и Шолоховском, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область почти два десятка БПЛА уничтожены в городе Батайске и 4 районах области: Миллеровском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал Слюсарь в Telegram-канале.
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