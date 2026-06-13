Красноярская Госавтоинспекция усилила контроль за соблюдением ПДД на загородных трассах

В эти выходные усиленные наряды Госавтоинспекции дежурят на выездах из города, патрулируют загородные трассы, а также дороги, прилегающие к дачным массивам. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что высокая скорость не только увеличивает вероятность автоаварии, но и усугубляет её последствия, сокращая время водителя на принятие решения и увеличивая тормозной путь. Для предотвращения ДТП, связанных с выездом на встречную полосу, на загородных трассах все выходные дежурят автомобили «скрытого» патруля Госавтоинспекции. Они фиксируют на видео аварийно-опасные нарушения в потоке транспорта и передают информацию ближайшему экипажу ДПС для остановки нарушителя. Согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, за выезд на встречную полосу предусмотрен штраф 7500 рублей или лишение прав на срок от 4 до 6 месяцев. Повторное нарушение влечёт лишение права управления транспортным средством на один год. Госавтоинспекция Красноярска обращается к участникам дорожного движения и призывает водителей не спешить и отказаться от необдуманных манёвров. Не забывайте о ремнях безопасности, а для ребенка подберите подходящее детское удерживающее устройство. Соблюдение правил дорожного движения — залог вашей безопасности и безопасности окружающих вас людей.