В Волгоградской области 285 детей написали антинаркотический диктант

Организатором выступило региональное управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. В диктанте участвовали воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из замещающих семей.