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В Волгоградской области 285 детей написали антинаркотический диктант

В регионе учат детей говорить «нет» наркотикам.

В Волгоградской области 285 детей и подростков написали антинаркотический диктант в рамках регионального месячника антинаркотических мероприятий. Онлайн-акцию провели для воспитанников 43 социальных учреждений Волгограда и области. Участниками стали ребята в возрасте от 10 до 18 лет.

Организатором выступило региональное управление по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Волгоградской области. В диктанте участвовали воспитанники социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями здоровья и ребята из замещающих семей.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, акция направлена на продвижение здорового образа жизни среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в Волгограде празднуется День России.