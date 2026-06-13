Огромный «торт» из деревьев обнаружили в тайге Красноярского края (видео)

«У наших летнабов и пилотов взгляд наметан на уникальные вещи. Когда они летают по своим воздушным маршрутам, то высматривают в зелёном море тайги такое, что просто диву даёшься… Всё же лес умеет удивлять!», — рассказали в учреждении.