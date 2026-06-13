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Огромный «торт» из деревьев обнаружили в тайге Красноярского края (видео)

В нескольких десятках километров от Енисейска деревья причудливым образом выросли по ровному кругу в два яруса.

В нескольких десятках километров от Енисейска деревья причудливым образом выросли ровно по кругу в два яруса.

С большой высоты это похоже на торт.

Природное явление заметили сотрудники Лесопожарного центра во время авиапатрулирования и поделились кадрами.

«У наших летнабов и пилотов взгляд наметан на уникальные вещи. Когда они летают по своим воздушным маршрутам, то высматривают в зелёном море тайги такое, что просто диву даёшься… Всё же лес умеет удивлять!», — рассказали в учреждении.

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