Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку

Банковский счет ребенка, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, и который давно получил гражданство европейской страны, был заблокирован. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.
По его словам, в документах ребенка было указано место рождения — Россия, что и стало причиной блокировки.
Дипломат рассказал, что россияне часто попадают в абсурдные ситуации, когда имеют дело с французскими банками и государственными учреждениями.
Ранее сообщалось, что россиянин не смог пройти паспортный контроль во Франции несмотря на действующий шенген. Пограничникам не понравились его документы о месте проживания, а также отсутствие обратного билета. Мужчине пришлось возвращаться домой из аэропорта Ниццы. По словам пограничников, виза не гарантирует въезд, а только дает возможность рассмотреть кандидатуру.
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