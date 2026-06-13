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Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку

Банковский счет ребенка, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, и который давно получил гражданство европейской страны, был заблокирован.

Банковский счет ребенка, которого более 15 лет назад усыновили граждане Франции, и который давно получил гражданство европейской страны, был заблокирован. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Марселе Станислав Оранский.

По его словам, в документах ребенка было указано место рождения — Россия, что и стало причиной блокировки.

Дипломат рассказал, что россияне часто попадают в абсурдные ситуации, когда имеют дело с французскими банками и государственными учреждениями.

Ранее сообщалось, что россиянин не смог пройти паспортный контроль во Франции несмотря на действующий шенген. Пограничникам не понравились его документы о месте проживания, а также отсутствие обратного билета. Мужчине пришлось возвращаться домой из аэропорта Ниццы. По словам пограничников, виза не гарантирует въезд, а только дает возможность рассмотреть кандидатуру.

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