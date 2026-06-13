Европейская страна заблокировала счет в банке российскому ребенку

Ранее сообщалось, что россиянин не смог пройти паспортный контроль во Франции несмотря на действующий шенген. Пограничникам не понравились его документы о месте проживания, а также отсутствие обратного билета. Мужчине пришлось возвращаться домой из аэропорта Ниццы. По словам пограничников, виза не гарантирует въезд, а только дает возможность рассмотреть кандидатуру.