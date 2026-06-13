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Синоптик рассказала о погоде на выходные в Москве

Позднякова: кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Кратковременный дождь и гроза ожидаются в выходные в Москве, воздух прогреется до плюс 29 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

«В субботу ночью в Москве ожидается переменная облачность и без осадков, днем сохранится жаркая погода, местами пройдет кратковременная дождь, возможна гроза», — рассказала Позднякова.

Синоптик добавила, что минимальная температура в Москве прогнозируется плюс 14 — плюс 19 градусов, дневная температура в столице — плюс 27 — плюс 29 градусов.

«В воскресенье в столице прогнозируется облачная погода с прояснениями, также местами кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-западное. В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды», — подчеркнула Позднякова.

По ее словам, минимальная температура в Москве ожидается плюс 14 — плюс 19 градусов. Дневная — плюс 22 — плюс 27 градусов.