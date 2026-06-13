Когда отмечают Собор всех святых, в земле Русской просиявших, и в чем смысл праздника

Праздник Всех святых, в земле Русской просиявших, посвящен памяти тех, кто стал примерами благочестия и верности Богу — от равноапостольного князя Владимира и преподобного Сергия Радонежского до новомучеников XX века. Праздник напоминает верующим о многовековой духовной истории России и о том, что путь к святости открыт каждому человеку. Как появился праздник, когда его отмечают, кому посвящен и о чем принято молиться в этот день — в материале «Газеты.Ru».