Первые результаты ЕГЭ сообщат челябинским выпускникам не позднее 17 июня

Челябинские одиннадцатиклассники продолжают сдавать выпускные экзамены и с волнением ожидают результатов тестов. Как сообщает 1obl.ru, баллы за ЕГЭ начнут объявлять не позднее 17 июня. Этот день — крайний срок публикации результатов выпускных испытаний по истории, химии и литературе.