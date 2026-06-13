Первые результаты ЕГЭ сообщат челябинским выпускникам не позднее 17 июня

Челябинские одиннадцатиклассники продолжают сдавать выпускные экзамены и с волнением ожидают результатов тестов. Как сообщает 1obl.ru, баллы за ЕГЭ начнут объявлять не позднее 17 июня. Этот день — крайний срок публикации результатов выпускных испытаний по истории, химии и литературе.
Итоги следующих экзаменов обязаны объявить не позднее этих дат:
- Русский язык — 23 июня.
- Математика — 24 июня.
- Обществознание, физика — 26 июня.
- География, биология, информатика — 1 июля.
- Иностранные языки — 3 июля.
Один из экзаменов юноши и девушки смогут пересдать. На вторую попытку выпускникам отвели 8 и 9 июля. Результаты повторных ЕГЭ будут готовы к 21 июля.
Также известны даты, в которые девятиклассникам назовут результаты ОГЭ:
- Математика — 17 июня.
- Предметы, сданные 5 июня (кроме русского и математики) — 18 июня.
- Иностранные языки, информатика — 19 июня.
- Предметы, сданные 16 июня — 1 июля.
- Предметы, сданные 19 июня — 2 июля.