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Первые результаты ЕГЭ сообщат челябинским выпускникам не позднее 17 июня

Стало известно, когда в Челябинской области объявят результаты ЕГЭ и ОГЭ.

Источник: Комсомольская правда

Челябинские одиннадцатиклассники продолжают сдавать выпускные экзамены и с волнением ожидают результатов тестов. Как сообщает 1obl.ru, баллы за ЕГЭ начнут объявлять не позднее 17 июня. Этот день — крайний срок публикации результатов выпускных испытаний по истории, химии и литературе.

Итоги следующих экзаменов обязаны объявить не позднее этих дат:

  • Русский язык — 23 июня.
  • Математика — 24 июня.
  • Обществознание, физика — 26 июня.
  • География, биология, информатика — 1 июля.
  • Иностранные языки — 3 июля.

Один из экзаменов юноши и девушки смогут пересдать. На вторую попытку выпускникам отвели 8 и 9 июля. Результаты повторных ЕГЭ будут готовы к 21 июля.

Также известны даты, в которые девятиклассникам назовут результаты ОГЭ:

  • Математика — 17 июня.
  • Предметы, сданные 5 июня (кроме русского и математики) — 18 июня.
  • Иностранные языки, информатика — 19 июня.
  • Предметы, сданные 16 июня — 1 июля.
  • Предметы, сданные 19 июня — 2 июля.