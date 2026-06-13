В красноярском Солнечном начали строить современную шестиполосную трассу

В микрорайоне Солнечный стартовало строительство новой дороги. Речь идет о расширении проспекта Молодежный. Все работы должны завершиться к концу 2027 года.
Подробностями поделились в администрации Красноярска: на участке от Ерофеевской до Преображенской появятся шесть полос движения — основная трасса на четыре полосы и двухполосная дорога (так называемый южный проезд). Протяженность обеих составит семьсот метров. Подрядчик уже приступил к земляным работам. Пока объект не сдадут, машины будут ездить по существующей северной дороге.
Согласно техническому заданию, во время дорожных работ построят ливневую канализацию, установят наружное освещение, светофоры и остановки, сделают тротуары, зеленые полосы и газоны, а также высадят деревья и кустарники. Проспект Молодежный станет продолжением новой дороги — дублера Енисейского тракта.
Специалисты подсчитал, что обновленная транспортная инфраструктура разгрузит Енисейский тракт на 40%, а Северное шоссе — на 20%. Но самое главное — будет обеспечена более удобная связь Солнечного со Взлеткой и центром Красноярска.