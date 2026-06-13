В красноярском Солнечном начали строить современную шестиполосную трассу

Подробностями поделились в администрации Красноярска: на участке от Ерофеевской до Преображенской появятся шесть полос движения — основная трасса на четыре полосы и двухполосная дорога (так называемый южный проезд). Протяженность обеих составит семьсот метров. Подрядчик уже приступил к земляным работам. Пока объект не сдадут, машины будут ездить по существующей северной дороге.