Что происходит с математиком Григорием Перельманом, который отказался от $1 млн 15 лет назад

13 июня исполняется 60 лет математику Григорию Перельману, которого называют одним из самых загадочных ученых XXI века. В начале 2000-х годов он доказал гипотезу Пуанкаре, которую не могли решить около столетия. Перельман прославился даже в далеких от науки кругах, отказавшись от престижной медали Филдса и награды в $1 млн. Вместо славы математик предпочел отстраниться от мира. «Газета.Ru» рассказывает, где и как сейчас живет ученый, закрытость которого только подогревает интерес к его персоне.
Как живет Григорий Перельман в 2026 году.
Известный на весь мир математик предпочитает заниматься наукой и оставаться в тени. Он не участвует в публичных мероприятиях и не общается с прессой, поэтому о жизни Григория Перельмана известно мало.
Накануне 60-летия ученого корреспонденты «КП-Петербург» застали его поблизости от его дома в Петербурге — он отправлялся за покупками, на вопросы отвечать не стал и ускорил шаг. По свидетельству журналистов, Перельман, как и прежде, не озабочен внешним видом: он был растрепан, одет в потертую куртку, запачканные штаны, на ногах — бессменные галоши, ставшие своеобразной «фишкой» его образа.
Соседи математика отметили, что он не делится деталями личной жизни. А в супермаркете поблизости рассказали, что гений появляется раз в пару недель, чтобы закупиться простыми продуктами вроде круп и консервов.
«Максимум, что он него можно услышать, — это “здравствуйте”, о том, как он живет, нужна ли помощь, нам он не рассказывает. Но, судя по всему, у него все хорошо. Такой же бодрый, как и всегда. Мама, правда, из дома не выходит, но ей уже за 90», — рассказала соседка.
Съемки фильма о Перельмане «Витринный экземпляр».
В это же время идут съемки художественного фильма о Григории Перельмане режиссера Андрея Григорьева. Он рассказал журналистам, что ему удалось донести идею своего проекта до математика.
«Он больше слушал, я рассказал концепцию, и он остался доволен тем, что по нему будет сделано кино», — поделился Григорьев.
Фильм будет частично документальным. В игровой части роль ученого исполнил Марк Эйдельштейн, известный по фильмам «Сто лет тому вперед» и «Космос засыпает». В интернете уже появились первые кадры картины, премьера намечена на 2026 год.
По замыслу режиссера, биографическая драма расскажет о раннем детстве и юности Перельмана, когда он начал проявлять интерес к математике. В процессе съемок картины авторы более пяти лет исследовали архивы и обещались с коллегами ученого, чтобы воссоздать различные этапы его биографии.
Съемки вели в России и США, так как там математик провел важную часть своей жизни. Режиссер картины рассказывал, что ему удалось поговорить с учителем Перельмана, профессором Юрием Бураго.
Где и с кем живет Григорий Перельман.
По данным журналистам, ученый так и не обзавелся семьей. Он живет вместе с матерью в одном из петербургских спальных районов. Увидеть его можно нечасто.
В марте 2025 года корреспондент издания 78.ru в супермаркете встретил человека, похожего на математика. На видео предполагаемый Перельман — поседевший, с медицинской маской на лице. Он покупает продукты и просит журналиста оставить его в покое, а затем расплачивается на кассе и уходит.
Тогда продавщица рассказывала, что обычно ученый берет недорогие продукты: вермишель, творог, иногда яблоки. Одевается всегда скромно, если не сказать бедно.
«Серые штаны у него такие, маска иногда, брюки и резиновые тапочки, галошки», — описала обычный вид Перельмана сотрудница магазина.
Фотографии ученого в марте также опубликовала KP.RU. Издание отмечало, что он выглядел постаревшим и уставшим:
«Если бы люди не знали Григория Перельмана, то можно подумать, что в кадр попал бездомный».
Одна из соседок рассказывала, что ученый ухаживает за лежачей мамой, которая не встает с постели. От помощи соцслужб он отказывается, а в маске ходит потому, что боится инфекции. Женщина уверила, что одежду и обувь математик донашивает за отцом, который умер от рака много лет назад.
«Голодная смерть» и эмиграция в Швецию: какие слухи ходили о Перельмане.
Закрытый образ жизни Григория Перельмана породил множество слухов и домыслов, которые обсуждали в социальных сетях. Например, в 2019 году петербуржец Александр Родин опубликовал пост о том, что математик буквально «погибает в одиночестве и нищете». Такой вывод автор сделал после того, как увидел знаменитого математика в коротких мятых брюках и галошах без носков.
Родин призвал неравнодушных срочно спасать Перельмана «от голодной смерти». Однако знакомые ученого заверили, что тот выглядит так всегда и не следит даже за сезонами.
Соцработник, который бывал дома у Перельмана и его мамы, рассказал журналистам о скромном убранстве их квартиры, но опроверг слухи о бедственном финансовом положении. По его словам, ученый читал лекции по математике и получал за это неплохие деньги.
«Но он по-прежнему сторонится людей. Просит социального работника заранее звонить по телефону и предупреждать о времени прихода. Иначе и дверь не откроет. Сам по себе неприхотлив. Питаться вообще может однообразно — бутерброды да молоко или кефир», — добавил соцработник.
Еще раньше, в 2014 году, распространили слухи о переезде Григория Перельмана вместе с матерью в Швецию. Якобы компания, занимающаяся научными разработками, предложила ученому работу за большую зарплату, и тот не смог отказаться. В тот момент в одном из петербургских вузов Перельману предлагали преподавать за 17 тыс. рублей в месяц.
Информацию о работе за границей подтверждал KP.RU и телепродюсер Александр Забровский, собиравшийся тогда снять фильм о Перельмане. Однако позже выяснилось, что об эмиграции речи не идет: математик продолжал жить в Петербурге и бывал в Швеции наездами.
Загадка тысячелетия: чем известен Григорий Перельман.
Григорий Перельман давно был известен в научном сообществе. Однако на весь мир он прославился тем, что ему удалось доказать гипотезу Пуанкаре, одну из семи «задач тысячелетия».
С ноября 2002-го по июль 2003-го Перельман опубликовал на сайте arXiv.org несколько материалов. В них математик кратко изложил метод доказательства гипотезы геометризации Уильяма Терстона, приводящий к доказательству гипотезы Пуанкаре. По словам российского ученого, к открытию его подтолкнул американский математик Ричард Гамильтон. В своих лекциях Гамильтон описывал потоки Риччи — систему уравнений в частных производных, описывающую деформацию римановой метрики на многообразии.
Метод изучения ученым потоков Риччи получил название теории Гамильтона — Перельмана. Но выложенные в сеть работы российского математика не получили статус официальных научных публикаций, так как сайт arXiv.org не является рецензируемым журналом.
Работу Перельмана проверяли четыре года: несколько ученых пытались найти ошибки в трудах математика, но так их и не обнаружили. 22 августа 2006-го ученому была присуждена престижная медаль Филдса, аналог Нобелевской премии для математиков, «за вклад в геометрию и революционные достижения в понимании аналитической и геометрической структуры потока Риччи», но Перельман ее не принял и проигнорировал церемонию. Это решение шокировало весь мир.
Позже ученому поступали предложения написать строгое доказательство теоремы и публиковать в ведущих научных журналах мира, но Перельман категорически отказался. В 2010 году Математический институт Клэя назначил математику премию в один миллион долларов США. Но Перельман ее не принял.
«Меня не интересуют деньги или слава. Я не хочу быть выставленным перед людьми, как животное в зоопарке. Я не герой математики. Я даже не так и успешен, вот почему я не хочу, чтобы все на меня смотрели», — заявил тогда Перельман.
Ученый объяснил свою позицию несогласием с организованным математическим сообществом. Их решения он счел несправедливыми. Говоря о вкладе в доказательство гипотезы Пуанкаре, он назвал ничуть не меньшим вклад со стороны американского математика Ричарда Гамильтона.
По словам специалистов и членов научного сообщества, Перельман попал в категорию людей, опередивших свое время. Нейролингвист Татьяна Черниговская назвала деньги, назначенные Перельману, дуновением ветерка по сравнению с тем интеллектуальным пространством, в котором он находится.
«Это неважные вещи для него. А мы обычного поведения не можем ждать от человека такого типа. Так не бывает», — добавила Черниговская.
Средства, от которых Григорий Перельман отказался, были направлены на стипендии молодым математикам. Сам ученый долго не комментировал судьбу премии, но в 2011 году рассказал в интервью Александру Забровскому, что деньги — ничто для «человека, управляющего Вселенной».
Тогда же математик согласился сняться в фильме кинематографиста, где обсуждались сотрудничество и соперничество российской, китайской и американской математических школ, которые наиболее продвинулись в изучении Вселенной.
В школе остался без медали: биография Григория Перельмана.
Григорий Перельман родился в Ленинграде в 1966 году. Склонность к точным наукам он унаследовал от родителей: мать работала учителем математики, а отец — инженером-электриком. В 1993-м Перельман-старший эмигрировал в Израиль, а Григорий с матерью и сестрой остался в России.
Математика увлекала Перельмана с детства: в юном возрасте он пробовал решать задачи. Во время учебы интерес к «царице наук» усилился — будущий гений посвящал тренировкам по решению задач каждый день и выступал на олимпиадах, выиграл золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Венгрии в составе советской команды.
Будущий ученый окончил математический лицей № 239, но не смог получить золотую медаль, так как не сдал нормы ГТО.
«Я имел право без экзаменов поступать в любое учебное заведение Советского Союза. Вот и колебался между мехматом и консерваторией. Выбрал математику… Мне сейчас очень интересно вспоминать студенческие годы. Мы так много успевали тогда… Процесс познания захватывал… Мы забывали о днях недели и времени года», — рассказывал Перельман в интервью.
16-летнего Григория приняли на математико-механический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова (ныне это СПбГУ) без экзаменов, что позволило будущему ученому поступить в университет вне дискриминации по национальному признаку и избежать службы в армии.
Перельман окончил университет с отличием, защитил диссертацию и устроился на работу в альма-матер старшим научным сотрудником. Его научная деятельность привлекла внимание зарубежных коллег, и в начале 1990-х годов математика пригласили преподавать в Нью-Йоркском и Калифорнийском университетах. Тогда он и проявил интерес к гипотезе Пуанкаре, которая считалась невозможной для доказательства.
В 1995—1996 годах ученый вернулся в Санкт-Петербург и работал в местном отделении математического института РАН.
В 1996 году он отказался от премии Европейского математического общества для молодых математиков и тем самым определил свое отношение к мировому научному сообществу.
В 2002—2003 годах математик опубликовал ставшее известным на весь мир доказательство гипотезы Пуанкаре. После оглушительного успеха в научном сообществе Перельман прочитал в США серию лекций о своих работах. А потом вернулся в Санкт-Петербург и остался жить в квартире матери в Купчино.
Пока доказательство Перельмана проверяли ученые, он ушел с поста ведущего научного сотрудника лаборатории математической физики, уволился из Математического института и перестал общаться с коллегами. Перельман решил оставить теоретическую математику и практически совсем отстранился от мира.
В 2011 году стало известно об отказе Григория Перельмана от членства в Российской академии наук. Он практически перестал появляться на публике и до сих пор раздраженно реагирует на попытки что-то узнать о его частной жизни.