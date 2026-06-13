Что происходит с математиком Григорием Перельманом, который отказался от $1 млн 15 лет назад

«Максимум, что он него можно услышать, — это “здравствуйте”, о том, как он живет, нужна ли помощь, нам он не рассказывает. Но, судя по всему, у него все хорошо. Такой же бодрый, как и всегда. Мама, правда, из дома не выходит, но ей уже за 90», — рассказала соседка.