Транспортную карту для туристов запустили в Астане

В столичном аэропорту Астаны стали доступны туристические транспортные карты, предназначенные для комфортных поездок по городу. Об этом сообщает пресс-служба акимата города.
Туристическая карта позволяет гостям города удобно пользоваться общественным транспортом без необходимости устанавливать дополнительные мобильные приложения или проходить регистрацию в цифровых сервисах. Приобретя карту в аэропорту, турист может сразу отправиться на прогулку по городу.
Гостям города доступны карты на 5, 10 и 15 поездок, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от времени пребывания. Оранжевая карта рассчитана на 5 поездок и стоит 1 550 тенге, голубая карта — на 10 поездок и 2 110 тенге, а синяя карта — на 15 поездок и 2 650 тенге.
Оплата проезда осуществляется через платежные планшеты Avtobys, установленные в общественном транспорте столицы. Пассажирам доступно несколько способов оплаты.
Кроме того, туристы могут воспользоваться сервисом построения маршрута в мобильном приложении Avtobys. Этот сервис позволяет заранее планировать путь, выбирать оптимальный маршрут, видеть пересадки и график движения транспорта.