Транспортную карту для туристов запустили в Астане

Гостям города доступны карты на 5, 10 и 15 поездок, что позволяет выбрать подходящий вариант в зависимости от времени пребывания. Оранжевая карта рассчитана на 5 поездок и стоит 1 550 тенге, голубая карта — на 10 поездок и 2 110 тенге, а синяя карта — на 15 поездок и 2 650 тенге.