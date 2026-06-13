Добрые новости: собаку спасли из ямы в Актобе

Сообщение о происшествии поступило в службу 112.
Прибыв на место, сотрудники быстро оценили обстановку и аккуратно подняли животное. Собака не получила травм и вскоре была возвращена хозяину.
В экстренных службах напоминают, что помощь может потребоваться не только людям, но и животным.
В подобных ситуациях просят не пытаться действовать самостоятельно и обращаться за помощью к спасателям.
Ранее в Акмолинской области возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным после того, как местный житель на глазах у очевидцев забил собственную собаку молотком.