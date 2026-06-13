Выдача потребительских кредитов в мае в Пермском крае выросла на 8,4%

В мае в Пермском крае оформили 41,1 тыс. займов наличными — это на 8,4% больше апрельского показателя (37,9 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Общероссийский объем выдач достиг 2,03 млн (+7,8% к апрелю) благодаря росту одобрений и сокращению числа обращений. Самый заметный прирост за месяц зафиксирован в Хабаровском крае, Московской и Краснодарской областях (от 10,9% до 11,7%).