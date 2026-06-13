Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выдача потребительских кредитов в мае в Пермском крае выросла на 8,4%

При этом, по данным аналитиков, нынешний показатель в 1,5 раза ниже уровня мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

В мае в Пермском крае оформили 41,1 тыс. займов наличными — это на 8,4% больше апрельского показателя (37,9 тыс.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Общероссийский объем выдач достиг 2,03 млн (+7,8% к апрелю) благодаря росту одобрений и сокращению числа обращений. Самый заметный прирост за месяц зафиксирован в Хабаровском крае, Московской и Краснодарской областях (от 10,9% до 11,7%).

При этом, по данным НБКИ, нынешний показатель в 1,5 раза ниже уровня мая 2024 года. Эксперты связывают это с высокими ставками, лимитами для сильно закредитованных граждан и более сдержанной политикой банков.