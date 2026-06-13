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Глава ФИФА вызвал гнев министра Италии шуткой над футбольной сборной страны

Глава Минспорта Италии требует объяснений от Инфантино после шутки о сборной.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта Италии Андреа Абоди планирует провести беседу с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Поводом для разговора стало ироничное высказывание в адрес итальянской национальной команды. Об этом сообщает агентство ANSA.

Ранее сборная Италии не сумела пробиться на третий чемпионат мира подряд. Комментируя этот провал в одном из интервью, Инфантино сыронизировал над неудачей четырехкратных чемпионов мира: «При наличии 64 команд Италия, возможно, смогла бы пройти квалификацию, может быть, нам стоит дойти до 228».

Абоди не оставил этот выпад без внимания и заявил о необходимости личного контакта с руководителем главной футбольной организации.

«Учитывая большое расстояние между Италией и Мексикой, телефонный разговор для прояснения ситуации, в зависимости от его планов, будет наилучшим вариантом. Мне интересно узнать его мнение напрямую», — подчеркнул он.

Напомним, на текущем чемпионате мира, который совместно принимают США, Мексика и Канада, состав участников впервые в истории расширили до 48 команд. Однако даже обновленный формат квалификации не помог итальянской сборной попасть на мировое первенство.

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