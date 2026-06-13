Заросший сквер на Краснопресненской в Волгограде благоустроят за 20,5 млн рублей

Если все пойдет по плану, то работы должны быть завершены уже к 1 сентября текущего года. Сейчас территория, которую планируют привести в порядок, находится в запущенном состоянии. В самом центре сквера находится чаша фонтана, но он уже давно не работает, а вместо красивых клумб вокруг — выжженная солнцем, сухая трава.