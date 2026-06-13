Заслуженного врача из Иркутской области наградили орденом Александра Невского

IrkutskMedia, 13 июня. В День России указом президента Владимира Путина орденом Александра Невского награждён директор Иркутского филиала НМИЦ «МНТК “Микрохирургия глаза” имени академика С. Н. Фёдорова» Андрей Щуко. Он является заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором.
Как рассказал в своем тг-канале (18+) губернатор региона Игорь Кобзев, Андрей Щуко — потомственный медик, выпускник Иркутского медицинского института. Он открыл и возглавил первое в Иркутске городское глазное отделение. Первым в регионе начал выполнять операции по коррекции зрения и лечению патологий с применением новейших методик.
Иркутским филиалом «Микрохирургии глаза» Щуко руководит с 1994 года. Учреждение оказывает высокотехнологичную офтальмологическую помощь жителям Иркутской области, Бурятии, Якутии, Тывы и Красноярского края, а также служит базой для передачи опыта офтальмологам из разных регионов страны.
Профессор также заведует кафедрой офтальмологии хирургического факультета ИГМАПО и кафедрой глазных болезней ИГМУ, является экспертом-офтальмологом минздрава региона и почётным гражданином Иркутской области.
Кроме того, на этой неделе благодарность президента за заслуги в области культуры и искусства объявлена директору Иркутского областного художественного музея имени В. П. Сукачёва Наталье Сысоевой.
Наталья Сысоева руководит музеем с 2016 года. За это время активизировалась выставочная деятельность: ежегодно открывается около 60 выставок. Под её руководством начал работу «Виртуальный филиал Русского музея», а в текущем году откроется детский музейный центр.
Сама Сысоева — известный художник, председатель Иркутского регионального отделения Союза художников России, член-корреспондент Российской академии художеств. Её работы представлены на 150 выставках, включая зарубежные и международные. Она преподавала в Иркутском художественном училище, Pai Chai университете Республики Корея, на кафедре дизайна ИрГТУ и в Российской государственной специализированной академии искусств в Москве.