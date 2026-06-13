Красноярские полицейские пресекли деятельность группы по обороту запрещённых веществ

В Минусинске сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России «Минусинский» пресекли деятельность группы молодых людей, занимавшихся фасовкой и сбытом наркотических средств. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на квартиру, которую арендовали трое парней: двое 2008 года рождения и один — 2009 года. Внутри жилища стражи порядка обнаружили и изъяли крупную партию синтетического наркотика, известного как «соль». Общий вес изъятого вещества составил 583 грамма. Как установлено следствием, все трое были трудоустроены в незаконно действующем интернет-магазине, специализирующемся на сбыте наркотических средств бесконтактным способом. В дальнейшем молодые люди распространяли наркотики на территории Минусинска и Минусинского округа. Следователями межмуниципального отдела МВД России «Минусинский» возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.