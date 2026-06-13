Власти Афганистана стянули военную технику для подавления протеста женщин

Власти Афганистана перебросили военную технику к городу Герат, где несколько дней подряд проходили протесты из-за новых ограничений для женщин. Об этом сообщает AFP.
По словам журналиста агентства, 12 июня он увидел вооруженных полицейских и военные машины, дислоцированные по всему городу и патрулирующие район.
Также в районе установили дополнительные контрольно-пропускные пункты, на которых присутствовали агенты разведки. После этого люди отказались от планов проводить демонстрации, рассказал житель города.
До этого движение «Талибан» в Афганистане отменило минимальный брачный возраст для девушек. Отныне девочка, достигшая половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, считается достигшей и законного возраста для вступления в брак.
10 апреля в провинции Герат на западе Афганистана неизвестные вооруженные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль. Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Петр Ильичев в свою очередь заявил, что Афганистан продолжает оставаться источником серьезных угроз для региональной безопасности.