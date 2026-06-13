За сколько можно отдохнуть за границей в 2026 году: туроператоры назвали сумму для одного взрослого

Из азиатских направлений одним из самых доступных в АТОР назвали китайский Хайнань. Летом там низкий сезон из-за влажности и коротких дождей, но море прогревается до 29 градусов. Тур на восемь ночей в пятизвездочный отель с завтраками во второй половине июня можно найти за 108−120 тысяч рублей на двоих. Таиланд летом дороже: недельные туры начинаются от 130 тысяч рублей за двоих в отели две-три звезды. Во Вьетнаме, где лето считается высоким сезоном, поездка на восемь ночей в отели две-три звезды с завтраками может стоить от 160 до 200 тысяч рублей.